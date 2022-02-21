21 Şub 2022 15:41
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Şemhani: ABD ile müzakereler İran'ın gündeminde yok

Şemhani: ABD ile müzakereler İran'ın gündeminde yok

Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani, İran ile P4+1 ve Avrupa Birliği temsilcisi arasındaki Viyana görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "ABD ile müzakereler, İran müzakere heyetinin gündeminde değildir' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Şemhani, İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki doğrudan müzakerelere atıfta bulunarak, 'İran ile P4+1 ve Avrupa Birliği temsilcisi arasındaki Viyana görüşmeleri devam ediyor ve bu rota sonuç alınıncaya kadar değişmeyecek' ifdesini kullandı.

Amiral Şemhan, 'ABD ile müzakere, İran müzakere heyetinin gündeminde yer almıyor çünkü bu herhangi bir açılımın kaynağı olmayacak" diye ekledi.

27 Aralık'ta Viyana'da başlayan sekizinci tur müzakereler, katılımcıların anlaşmanın taslak metnini tamamlaması ve bazı tartışmalı konulara karar vermesiyle en uzun müzakere turlarından biri.

Delegasyonların büyük çoğunluğu, bazı konuların karmaşıklığına rağmen görüşmelerin ilerlediğini kabul ediyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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