31 Oca 2022 19:13
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News Code: 84633687
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General Tengsiri: Düşman’in bizim denetimimizdeki sularda bulunma hakkı bile yok

General Tengsiri: Düşman’in bizim denetimimizdeki sularda bulunma hakkı bile yok

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alireza Tengsiri, ‘’ Eğer bugün islam mücahitleri ABD karşısında duruyorarsa bu şehitlerin pak ruhlarından kaynaklanmakta ve düşman’ın bizim karasularımıza grime hakkı olmadığı gibi denetlediğimiz sularda bile bulunma hakkı yoktur. ‘’ dedi.

Amiral Tengsiri, Siyahkel kentinin verdiği 224 şehidi anma töreninde yaptığı açıklamada şehitleri anma törenlerinde bulunma onları selamlama anlamı taşıdığını ve bizim ihtiyacımız olduğunuda da şehitlerin bunun yanıtını verdiğini söyledi.

Şehitler ve onların yolunda olunduğu sürece hiç bir süşmanın İran’a darbe indirme cesareti olmadığını ifade eden Amiral Tengsiri, şehitlerin direnişinin şifresinin Yüze Allah ile olmak olduğunu belirtti ve şehitlerin kanı bereketine düşmanın yarattığı tüm sorunlardan kurtulanacağını söyledi.

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