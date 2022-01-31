General Tengsiri: Düşman’in bizim denetimimizdeki sularda bulunma hakkı bile yok

Amiral Tengsiri, Siyahkel kentinin verdiği 224 şehidi anma töreninde yaptığı açıklamada şehitleri anma törenlerinde bulunma onları selamlama anlamı taşıdığını ve bizim ihtiyacımız olduğunuda da şehitlerin bunun yanıtını verdiğini söyledi.

Şehitler ve onların yolunda olunduğu sürece hiç bir süşmanın İran’a darbe indirme cesareti olmadığını ifade eden Amiral Tengsiri, şehitlerin direnişinin şifresinin Yüze Allah ile olmak olduğunu belirtti ve şehitlerin kanı bereketine düşmanın yarattığı tüm sorunlardan kurtulanacağını söyledi.

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2012