İran fırkateynleri Kızıldeniz’de gemilere eşlik etmekte

Kaviyani, İran Deniz Kuvvetlerinin İran’ın geçiş güzergahlarını korumak için her zaman denizlerde ve uluslararası sularda var olduğunu ve belirtilen hedefler doğrultusunda adım attığını belirti.

Kaviyani Fars Körfezindeki son güvenlik durumu ile ilgili, ‘’ İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Deniz kuvvetlerinin stratejik varlıkları ile İran’ın tüm deniz sınırlarında güvenlik tam olarak mevcuttur ve İran Deniz Kuvvetleri İran menfaatlerinin savunduğunu belirtti.

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2012