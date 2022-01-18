18 Oca 2022 20:18
Journalist ID: 1942
News Code: 84618484
0 Persons

İran fırkateynleri Kızıldeniz’de gemilere eşlik etmekte

İran fırkateynleri Kızıldeniz’de gemilere eşlik etmekte

Tahran, IRNA- İran Deniz Kuvvetleri İkinci Başkanı Amiral Ali Kaviyani, Mekran ve Bayende isimli İran fırkateynlerinin Kızıldeniz’de İran tankerlerine belirtilen rotalarda eşlik ettiklerini bildirdi.

Kaviyani, İran Deniz Kuvvetlerinin İran’ın geçiş güzergahlarını korumak için her zaman denizlerde ve uluslararası sularda var olduğunu ve belirtilen hedefler doğrultusunda adım attığını belirti.

Kaviyani Fars Körfezindeki son güvenlik durumu ile ilgili, ‘’ İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Deniz kuvvetlerinin stratejik varlıkları ile İran’ın tüm deniz sınırlarında güvenlik tam olarak mevcuttur ve İran Deniz Kuvvetleri İran menfaatlerinin savunduğunu belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha