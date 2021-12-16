İran İslam Cumhuriyeti ile Umman Krallığı'ndan ortak deniz tatbikatı

İran İslam Cumhuriyeti ve Umman Krallığı Ortak Askeri Dostluk Komisyonlarında varılan anlaşmalara istinaden, İran İslam Cumhuriyeti Donanması ile Umman Krallığı Donanması arasında 9. ikili kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Donanması, Devrim Muhafızları Donanması, Deniz Kuvvetleri, Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı ve Umman Krallığı Donanması'na bağlı çok sayıda yüzer birlik katıldı.

İki ülkenin ortak askeri dostluk komitesinin başkanları ve üyeleri, ikili etkileşimlerin geliştirilmesini, denizde çeşitli eğitim programlarının uygulanmasını, deneyim alışverişinde bulunulmasını ve personel verimliliğinin artırılmasını temsil eden bir toplantı yaptı.

İki ülkenin yüzer ve uçuş birimleri arasında, bu tatbikatın programlarının önceki dönemlere göre gelişimini gösteren çeşitli senaryolar tasarlandı ve uygulandı.

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