İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: İran, Rusya ve Çin arasındaki koordinasyon en üst düzeydedir

2022 Deniz Güvenliği başlama töreninde konuşam Amiral İrani, ‘’ İran Deniz Kuvvetleri geçen 10 yıl zarfında bölgesel bir güç olarak bölgede faal ve ciddi Varlik göstermiştir ve bugün de üç ülkenin denizlerle ilgili çabasının denizcilik güvenliğinin sağlanması temelindedir.’’ dedi.

İran, Çin ve Rusya’nın denizcilik güvenliğinin sağlanmasını batılı koalisyonların dışında ve kendi başlarına yaptıklarını ifade eden İrani, bu üç ülkenin karşılıklı saygı çerçevesinde yan yana yer almasının önemli olduğunu söyledi.

Geçen iki sene zarfında üç ülke katılımcıları arasındaki koordinasyonun başarılı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Amiral İrani, üç ülkenin bu tatbikatlarla bir birine yaklaştığını vurguladı.

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2012