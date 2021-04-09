Güney Kore gemisi, savcının olumlu görüşü ile serbest bırakıldı

Gazetecilerin Güney Kore'ye ait geminin serbest bırakılmasıyla ilgili sorularına yanıt veren Hatipzade, 'Kore gemisinin ihlaliyle ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından ve gemi sahibinin ve Kore hükümetinin geminin serbest bırakılması yönündeki talebi üzerine, sayın savcı bu yönde karar aldı. Kaptan ve geminin bölgedeki ihlaller alanında kötü sicilinin bulunmamasının savcının olumlu görüş bildirmesine sebep oldu' diye kaydetti.

Hatipzade, İran'ın Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde uzun kıyılara sahip bir ülke olarak, çevre koruma düzenlemeleri de dahil olmak üzere denizcilik düzenlemelerine tam uyuma vurgu yaptığını ve bu konudaki ihlalleri izledğini sözlerine ekledi.

İslam Devrim Muhafızları Donanması (IRGC), geçtiğimiz 6 Ocak günü yaptığı açıklamada, Güney Kore denizaltısı Hankook Chimi'nin, 7.200 ton petrol kimyasalları taşıyan, Fars Körfezi'ndeki çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle ele geçirildiğini duyurmuştu.

4 Ocak 2021'de İran Devrim Muhafızları Ordusu, oluşturduğu çevresel tehdit nedeniyle Güney Kore'ye ait petrol tankere MT Hankuk Chemi'yi Hürmüz Boğazı'nda el koydu. Güney Kore bandıralı gemi Birleşik Arap Emirlikleri'ne 7 bin 200 ton petrol ürünü taşıyordu.

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