2 Şub 2021 22:05
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News Code: 84209074
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Hatibzade: Güney Kore gemisinin mürettebatına ülkeden çıkış izni verildi

Hatibzade: Güney Kore gemisinin mürettebatına ülkeden çıkış izni verildi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Irakçi, Fars Körfezinde kirlilik yarattığı için el konulan Güney Kore gemisinin mürettebatına insanı nedenlerle ülkeden çıkış izni verildiğini bildirdi.

Hatibzade yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin isteği ve İran Yargı Erkinin müsadesi ile geminin personeline ülkeden çıkış izni verildiğini belirtti.

Hatibzade, geminin ve kaptanın dosyasının adli sürecinin devam ettiğini belirtti.

Hatibzade, Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi’nin Güney Koreli meslektaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’ın o ülkedeki mali kaynaklarının bir an evvel serbest bırakılmasına vurgu yapıldığını bildirdi.

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