Zarif: Güney Kore bir an önce İran’ın mali kaynaklarını serbest bıraksın

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının Müsteşarı Çuy Cung Ken ile Tahran’da görüşen Zarif, korona’nın yarattığı kısıtlamalardan dolayı iki ülke ilişkilerinin önceliğinin mevcut dönemde bu kaynaklara ulaşmak olduğunu söyledi.

Güney Kore bankaları uygulamasının İran halkının o ülke için bakışını negatife çevirdiğini ifade eden Zarif, İslami Şura Meclis Milletvekillerinin bu sorunun bir an evvel çözülmesini istediklerini söyledi.

Koreli yetkili de ülkesinin bu konunun çözümü yönündeki iradesine işaretle ülkesinin tüm imkanları bu kaynaklara ulaşması için kullanacağını söyledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ayrıca bir an evvel İran’da el konulan geminin meselesinin çözülmesini istedi.

Zarif, Kore gemisiin Fars Körfezini kirlettiği için tevkif edildiğini konunun teknik bir mesele olduğunu ve konunun hukuki çerçevede incelendiğini ve hükümetin hukuki sürece müdahale imkanı olmadığını söyledi.

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2012