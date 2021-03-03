Güney Kore'den İran parasını iade etme mekanizması üzerinde mutabık kalınmıştır

İran'ın Güney Kore'de bloke edilen malvarlıkalrı ile ilgili son durum hakkında açıklama yapan Zarif, 'Geçen hafta talep üzerine Güney Kore Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yaptım. Bakan sonuca ulaşmak için elinden geleni yapacağını belirtti, biz de konuyu takip ediyoruz' dedi.

İade mekanizmalar üzerinde anlaşmaya varıldığını kaydeden Zarif, 'Ancak görünüşe göre Güney Koreliler henüz gerekli izinleri almadılar, bu yüzden konuyu takip ettiklerini söylüyorlar' ifadesini kullandı.

Zarif, 'İran açısından Amerikalılardan izin almak gereksizdir, ancak Kore tarafı, Kore'de bloke edilen İran parasını serbest bırakmak için ABD'den izin almaya çalışıyor' diye ekledi.

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