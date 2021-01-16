Hatipzade'den Güney Kore'ye ait geminin serbest bırakılabileceği yönündeki haberlere tepki

Muhabirlerin Güney Kore gemisinin olası serbest bırakılmasına ilişkin medyada çıkan haberlere ilişkin sorularını yanıtlayan Hatipzade, 'Yargının pozisyonları ve kararları yalnızca Yarı Erki Sözcüsü tarafından bildirilir ve sorumsuz kişilerin bu konudaki açıklamaları geçersizdir' dedi.

Güney Kore gemisinin adli otoritenin emrine göre Fars Körfezi sularında çevre kirliliği yaptığı nedeniyle alıkonulduğunu ​​ve davasının yargılama sürecinde olduğuna değinen Hatipzade, 'Bu mesele yargı merciine bırakılmıştır' diye ekledi.

İslam Devrim Muhafızları Donanması (IRGC), 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Güney Kore denizaltısı Hankook Chimi'nin, 7.200 ton petrol kimyasalları taşıyan, Basra Körfezi'ndeki çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle ele geçirildiğini duyurdu. Geçen Çarşamba Tahran'daki Güney Kore büyükelçiliği 20 denizcinin sağlığını doğruladı.

4 Ocak 2021'de İran Devrim Muhafızları Ordusu, oluşturduğu çevresel tehdit nedeniyle Güney Kore'ye ait petrol tankere MT Hankuk Chemi'yi Hürmüz Boğazı'nda el koydu. Güney Kore bandıralı gemi Birleşik Arap Emirlikleri'ne 7 bin 200 ton petrol ürünü taşıdı.

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