İran'dan Suudi Arabistan'a: Paranız sizin olsun, mazlum Yemen'i rahat bırakın

'Suudi mevkidaşım Yemen'e çok miktarda mali yardım göndermekten gurur duyuyor ve başkalarından da aynısını yapmalarını istiyor' diyen Sadatinejad, 'Ama onlara paranızı sizin olsun, bunun yerine Yemenlileri öldürmeyi ve ülkelerini yok etmeyi bırakmalarını tavsiye ediyorum' ifadesini kullandı.

'Paraya sahip olmak, bölgede kaos yaratmak, aşırıcılığı desteklemek ve tüm dünyada rakiplerinize zulmetmek ve onları katletmek için bir neden değildir' diye belirten Sadatinjead, Suudi rejiminin emriyle Türkiye'de suikasta kurban giden muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne değiberek, 'Kaşıkçı Ekim 2018'de idari bir iş için İstanbul'daki Suudi konsolosluğuna gittiğinde öldürüldü, ancak cesedi bulunamadı' diye ekledi.

Suudi rejiminin yakın zamanda Türkiye'yi Yemen'deki savaşa yardım etmeye davet ettiği ortaya çıktı. Suud Hanedanı ve BAE, birkaç Arap ülkesinden oluşan bir koalisyonda ve ABD'nin yardımıyla, 26 Nisan 2015'te en fakir Arap ülkesi olan Yemen'e devrik Cumhurbaşkanı'nın ülkeye geri dönmesine yardım etmek bahanesiyle büyük çaplı saldırı başlattı.

Son günlerde Yemen'de sivil bölgeleri bombalayarak onlarca kişiyi öldüren veya yaralayan Suudiler, bu ülkeye daha fazla saldırı düzenlemekle tehdit etti. Suudi Savunma Bakanlığı ve Suudi koalisyonunun sözcüsü Türki el-Maliki, Riyad'ın insansız hava aracı ve füze saldırılarına "ülkenin askeri tarihinde benzersiz" bir şekilde yanıt verdiğini iddia etti.

Bu iddia, Yemen ordusunun füze ve insansız hava aracı saldırıları ve halk komitelerinin son aylarda önemli Suudi askeri ve ekonomik hedeflerini hedef alması ve bazı durumlarda ülkenin petrol ihracatını yarı yarıya azaltması sonucu dillendirildi.

Yemen'e karşı yürütülen savaş, milyonlarca Yemenli'yi şiddetli bir açlık ve kıtlık krizine sürükledi ve Birleşmiş Milletler, kıtlığı ülkenin en büyük insani felaketi olarak nitelendiren bir rapor yayımladı.

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