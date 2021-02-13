İran ve Yemen'den bölgedeki gelişmeler hakkında istişare

Yemen Dışişleri Bakanı Hişam Şeref Abdullah ile İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu arasında yapılan görüşmede, ikili işbirliği ve bölge ile Fars Körfezi'ndeki son gelişmelerin yanı sıra BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith'in Tahran ziyareti değerlendirildi.

Yemen Dışişleri Bakanı Abdullah, Yüksek Siyasi Konsey ve Ulusal Kurtuluş Hükümeti adına Sana'daki siyasi liderliğin, siyasi bir çözüm ve barış için dünyaya beyan ettiği konumlarında ciddi olduğunu ve bu konudaki uluslararası eylem ve planlara yanıt verdiğini vurguladı.

ABD-Suudi saldırgan koalisyonunun hava saldırılarını durdurmaması, sivil bölgeleri, şehirleri, köyleri bombalamaması ve Suudi Arabistan'dan ve paralı askerlerinden yakıt ve gaz taşıyan gemileri ele geçirmeye devam etmesi halinde misilleme yapılması gerektiğini dile getiren Yemenli yetkili, 'Yemen halkı en şiddetli kuşatma ve günlük acı içinde olduğu sürece Sana, saldırgan koalisyona üye ülkelerin limanlarını ve havalimanlarını halkın çektiği acılarını onların da çekmesi için elinden geleni yapacaktır' dedi.

İran'ın Sana Büyükelçisi İrlu da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran İslam Cumhuriyeti siyasi çözümü destekliyor ve Yemen'de olanlara askeri bir çözüm yok' dedi.

İran'ın Yemen'de her türlü samimi yaklaşımı desteklediğini ve barış için çabaladığını ve geçmişte Birleşmiş Milletler'e dört maddelik bir barış planı önerdiğini belirten İrlu, İran'ın BM Yemen Özel Temsilcisinin saldırıyı sona erdirme ve kuşatmayı kaldırma çabalarını desteklediğini ifade etti.

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