Dışişleri Bakanı Zarif, BM Yemen Özel Temsilcisi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci de dün akşam BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith ile bir araya geldi. Bu toplantıda iki taraf, Yemen krizinin çeşitli konuları ve boyutları ile barışa ulaşmanın ve içindeki savaşı durdurmanın yolları hakkında fikir alişverişinde bulundu.

Bu görüşmede Haci, Yemen'deki dirençli halkın içler acısı durumuna ve savaş ve baskıcı ekonomik kuşatma nedeniyle onlara dayatılan çok zor koşullara atıfta bulunurken, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan daha fazla müdahale çağrısında bulundu.

Haci ayrıca savaş ve insanlık dışı kuşatmanın kaldırılması ve İran'ın korona ile mücadelede bu ülke halkına insani ve tıbbi yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.