Savaş yanlısı ülkelerin Yemen kuşatmasını sona erdirmeleri gerekiyor

ABD'li yetkililerin Yemen ile ilgili son açıklamalarına değinen Hatipzade, 'Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona desteğin kesilmesi ve silah satışının durdurulması, siyas bir manevra değilse, geçmişteki hataların düzeltilmesine yönelik bir adım olabilir' diye belirtti.

Bu meselenin tek başına Yemen sorununu çözmeyeceğini kaydeden Hatipzde, 'Ardından o ülkede gıda ve ilaç kıtlğı nedeniyle binlerce insanı öldüren hava, deniz ve kara ablukasının kaldırılması ve saldırgan ülkelerin askeri saldırılarının durdurulması gerekiyor' diye konuştu.

Uluslararası toplumun ve Suudi Arabistan'ın Yemen halkına karşı silah ticareti ve satışı yoluyla işlediği suçlara karışan bazı ülkelerin Suudi Arabistan'a sert ve yumuşak desteğini sona erdirmesi ve bu insani felaketin devam etmesine engel olması gerektiğini vurgulayan Hatipzade, 'Suudi Arabistan, Yemen'de savaşın başlamasıyla birlikte daha savunmasız hale geldi ve ABD'nin azami baskısı karşısında diğer ülkelere karşı yalan suçlamalar yaparak kendisini Yemen'deki askeri saldırganlıktan ve binlerce Yemenli kadın ve çocuğun öldürülmesinden beraat ettirmeye çalışmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Hatipzade, 'Aynı zamanda, savaşan ülkelerin Yemen'i işgal etmedeki stratejik hatalarını fark edip altı yıllık hatalarını kabul ederek Yemen'deki savaşı ve kuşatmayı sona erdirerek barışçıl bir çözüm arayışına girecekleri umulmaktadır. İran, uluslararası toplumun Yemen'i destekleme ve saldırganı desteklemeyi bırakma çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve sorunu çözmek için dört maddelik çözüm yolunu uygulamaya devam ediyor' diye ekledi.

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