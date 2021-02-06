Amerikalıların Yemen savaşı ile ilgili söyledikleri konusunda iyimser değiliz

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İrlu, 'Yeni hükümetin kesinlikle önceki [ABD] hükümetinden farklı bir politikası var ve bu da Irak ve Suriye'de olduğu gibi Yemen'de doğrudan siyasi ve askeri bir varlık dayatmaktır. Allah'a ve Yemen halkına tarihi bir direniş ve sabır içinde oldukları için ümitli olmalıyız ve bu zafer ve direniş nihai zafere kadar devam edecek' ifadesni kullandı.

İran'ın Sana Büyükelçisi'nin açıklamaları, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'in Washington'un Yemen'deki savaşa verdiği desteği durdurma yaklaşımını açıklamasının ardından geldi.

Jake Sullivan, Biden yönetiminin Yemen savaşına yönelik politikası hakkında yaptığı açıklamada, 'Başkan, ABD'nin Yemen'deki saldırı operasyonlarına verdiği desteğin sona erdiğini duyurmak istiyor. Bu, seçim kampanyasında verdiği bir sözdür' demişti.

26 Nisan 2015'te Suudi Arabistan öncülüğündeki birkaç Arap ülkesinden oluşan bir koalisyon, ABD'nin yardımı ve yeşil ışığı ile Abs Rabbe Mansur Hadi'yi iktidara geri getirme bahanesiyle en fakir Arap ülkesi olan Yemen'e büyük çaplı saldırılar başlattı. Bu saldırganlık sonucunda bugüne kadar binlerce Yemenli öldürüldü.

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