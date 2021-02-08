Zarif: İran, Yemen krizini çözmek için BM planını desteklemeye hazır

Yemen'deki krizin çeşitli yönlerini görüşmek üzere İranı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi.

Zarif ile Grifith bu göüşmede, Yemen'deki son durumu ve ülkede barış ve istikrarı sağlamanın yollarını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Zarif bu toplantıda, ülkedeki krizin başlamasından sonra Yemen'deki gelişmelere, özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yıllar içindeki hareket ve girişimlerinin tarihine değinerek, İran'ın bu mesele hakkındaki vizyonunu açıkladı.

İran'ın bu büyük insani krize son verecek çözüm yollarına destek verdiğine değinen Zarif, Yemen'deki yoksun halkın acılarını azaltma ihtiyacını vurgulayarak Yemen krizinin tek çözümünün savaş değil siyaset olduğunu söyledi.

Zarif, savaştan kaynaklanan çok zor koşullar ve Yemen halkına uygulanan ekonomik kuşatma göz önüne alındığında, İran'ın bu krizi çözmek için herhangi bir etkili BM planını desteklemeye tam olarak hazır olduğunu da ifade etti.

Genel Sekreter Özel Temsilcisi Martin Griffiths de İran'ın Yemen'de barış ve istikrar vizyonunun ve Yemen'deki krizi ateşkes yoluyla çözme vizyonunun önemini vurguladı.

Yemen krizinin çözümü konusunda İranlı yetkililere danışmak için Pazartesi günü ülkeye gelen Griffith, dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Aserr Haci ile yaptığı görüşmede, Yemen krizinin çeşitli konularını ve boyutlarını, barışı sağlamanın ve ülkedeki krize son vermenin yollarını ele almıştı.

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