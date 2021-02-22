Zarif: Suudi Arabistan Yemen'de kazanamaz

Suudi Arabistan'ın Yemen'de askeri bir zafer elde edemeyeceğini veya müzakereler yoluyla askeri olarak elde edemediğini kazanamayacağını kaydeden Zarif, 'İsrail, İran'a saldırmak istiyorsa intihar etmiş demektir' diye belirtti.

'İran'ın komşuları, İsrail'in çatışmayı kendi topraklarına çekmesine izin verme hatasını yaptı ve bu rejim yakında bu ülkelerden güvenliği alacak ve onları savunamayacak' diyen Zarif, 'İran'ın Suriye'deki hedefi terörizmle mücadele etmektir ve İsrail, terörist grupları destekleme politikasının cevapsız kalmayacağını anlamalı' değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'daki gelişmelere değinen Zarif, 'İran, Lübnanlı grupların birbirleriyle anlaşmasına yardım ediyor ve Lübnanlılara hiç kimse bir anlaşmayı dayatamaz. Beyrut limanının patlamasından sonra İran Lübnan'a yardım teklif etti, ancak ABD baskısı bu yardımın sonuç vermesini engelledi' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish