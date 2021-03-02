İran, Yemen savaşında silah desteğine son verilmesi çağrısında bulundu

BM İnsan Hakları Konseyi'ne konuşan Bekayi Hamane, 'Yemen'deki insani duruma değinmek, altta yatan nedenlerin düzgün bir değerlendirmesini ve bunu ortadan kaldıracak siyasi iradeyi gerektirir. Yemen halkına karşı yasa dışı güç kullanımı, BM Şartı'nın açık bir ihlali ve kendi kaderini tayin hakkı ilkesine aykırıdır' diye konuştu.

Bazı ülkelerin Yemen krizine mali yardımlarına değinen Bekayi Hamane, 'Bu konuyu bu insani felakete neden olanların örtü olarak kullanmaması gerekiyor. Kuşatmayı durdurmak ve ülke çapında insani yardıma erişimi kolaylaştırmak ile askeri müdahaleyi durdurmak bir öncelik olmalıdır' ifadesini kullandı.

İran'In bu kanlı çatışmaya bir çözüm bulmak için BM Özel Temsilcisi ve diğer partilerle istişarelerde bulunarak çabalarını sürdürmeye istekli olduğunun altını çizen Bekayi Hamane, 'İran, ülkeyi dünyadaki en kötü insani felakete dönüştüren bu savaşın durdurulması ve Yemen halkının acılarını hafifletmek için iyi niyetle her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor' diye belirtti.

İran'ın çatışmanın ve korona salgınının başlangıcından bu yana Yemen'e insani yardım göndermek için her türlü çabayı gösterdiğini kaydeden Bekayi Hamane, 'Çabalarımız sözde [Suudi saldırgan] koalisyonu tarafından engelleniyor. Ülkedeki masum insanların katledilmesine merhamet gösterilmemesi nedeniyle Yemen krizi 7 yıldır devam ediyor. Küresel farkındalık temelinde, askeri müdahaleyi sona erdirmek için yardım çağrısı yapmamız ve savaşı körükleyenleri Yemen'de savaş suçlarına son vermeye çağırmamız zorunludur' diye ekledi.

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