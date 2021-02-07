7 Şub 2021 13:33
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News Code: 84220823
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Petrol Bakanı:

İran'ın petrokimya üretim kapasitesi gelecek yılda 100 milyon tona çıkarılacak

İran'ın petrokimya üretim kapasitesi gelecek yılda 100 milyon tona çıkarılacak

Tahran, İRNA- Petrol Bakanı Bijen Zengene, değer zincirini tamamlamak için holdinglerden bu alana girmelerini istediklerini belirterek, İran'ın petrokimya üretim kapasitesinin 2021'in sonunda 100 milyon ton ve 25 milyar dolar değerine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

14. Uluslararası İran Plast Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Zengene, Fecr On Günü'nü kutlayarak, 'İran Plast Fuarı, aşağı konumdaki petrokimya endüstrilerine odaklanmakta ve gıda için yukarı yönlü endüstrilere dikkat etmektedir' dedi.

Petrokimya sektörünün yukarı akış yönünde çeşitli hidrokarbon beslemelerini sağlamak için gerekli planlamaların yapıldığına değinen Zengene, 2021 yılının sonuna kadar İran'ın petrokimya üretim kapasitesinin 100 milyon tona ve 25 milyar dolar değerine ulaşacağına işaret ederek, '2025'e kadar petrokimya ürünlerinin değeri 33 milyar dolara çıkacak' diye konuştu.

Bu yılın petrokimya sektörünün altın yılı olduğunun altını çizen Zengene, 'En ağır yaptırımlarla karşı karşıyayken bu yıl 17 projenin açılması planlanıyor. Şimdiye kadar 11 proje faaliyete geçti ve diğer projeler önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek. Ayrıca 2021 yılında 9 proje daha faaliyete başlayacak' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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