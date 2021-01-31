Önümüzdeki 5 yılda petrokimya ürünleri üretim kapasitesi yılda 130 milyon tona ulaşacak

İslam Devrimi'nden sonki yıllarda petrol ve doğalgaz endüstrisinin önemli ölçüde geliştiğini kaydeden Zengene, 'Bugün İran petrokimya endüstrisinin potansiyeli açısından bölgedeki ilk güçtür’ dedi.

Petrokimya endüstrisinin yaptırımlar sırasında ülkeye döviz geliri konusunda çok yardımcı olduğunu dile getiren Zengene, 'Şu anda şehirlerin yaklaşık %99'u, köylerin ise %86'sı doğalgaz kullanıyor’ ifadesini kullandı.

İran’ın çıkarılabilir doğalgaz rezervlerinin İslam Devrimi öncesindeki yaklaşık 9 trilyon metreküpten bugün 33 trilyon metreküpün üzerine çıktığını belirten Zengene, ’İslam Devrimi'nden sonra, ülkeye büyük yatırımlar yapılmış ve gücümüzün büyük bölümü, mühendislik ve bilgi tabanlı firmaların kapasitesi sonucu elde edilmiştir' diye ekledi.