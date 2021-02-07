Kirmanşah, İran'ın üçüncü petrokimya merkezi olacak

Kirmanşah Direniş Ekonomisi Kurulu'nun Valilik Şehitler Salonunda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin de katıldığı törende konuşan Zengene, 'Batı İslamabad'daki dördüncü petrokimya fabrikasının açılışı, il için altın bir fırsattır' dedi.

Petrol Bakanlığı'nın ilde yeni bir petrokimya tesisi ve rafineri kurma planlarına değinen Zengene, 'Batı Gilan ile Serpolzehab arasındaki bölgeye rafineri ve petrokimya inşa etmek için 2 milyar dolar yatırım yapacağız' diye konuştu.

Bu rafineride metan şeklinde üretilen hafif gazın ülkenin gaz tedarik şebekesine enjekte edileceğini ve geri kalanının demiryolunun yakınında kurulacak petrokimya fabrikasına aktarılacağını dile getiren Zengene, 'Tahminimiz, bu petrokimyanın 500 bin ton yem alacağı yönünde' diye belirtti.

Zengene, 'Sanayilerimiz için ihtiyaç duyduğumuz uzmanlar ilde tam olarak bulunmadığından, onları yetiştirmek için gerekli tekniker ve profesyonellerle gerekli koordinasyon yapılmıştır. Fars Körfezi Holdingi tarafından 300 milyon dolarlık bir yatırımla metil amil, etil oksit, sentetik kauçuk endüstrileri yaratılacak' diye ekledi.

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