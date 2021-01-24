Petrol, doğalgaz ve petrokimya endüstrisi yaptırımları etkisiz kıldı

25. Uluslararası İran Petrol, Doğalgaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı'nı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cihangiri, 'Korona koşulları ve halk sağlığını koruma ihtiyacı, bu sergilerin halka açık yapılmasını engelledi. Olumsuz şeylerle bombardımana tutulmaktayız. Yurt dışından her zaman ülkenin geleceğine ve kazanımlarına olumsuz haberler pompalanmaya ve bazen ülkenin sorunlarına yönelik kötü bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor' dedi.

Bu uluslararası fuarın İran'ın geleceği ve gelişimine düşünenler için yeterli olduğuna değinen Cihangiri, 'İran'ın geleceği, ilerlemesi ve gelişimi hakkında düşünenler, petrokimya, petrol ve doğalgaz sektörü ile ilgili şirketlerin nasıl büyük işler yaptığını ve ne kadar büyük işleri yapmak istediklerine bakmalıdır' diye konuştu.

Cihangiri, 'Ambargodan sonra döviz kazançlarımız 100 milyar dolardan fazla düştü, ancak Petrol Bakanlığı cesur eylemlerle petrol ve petrol ürünleri ihracatı rekorunu kırmayı başardı, böylece petrol ürünleri ihracatı dört kattan fazla arttı' diye ekledi.

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