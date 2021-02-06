Ülkenin petrokimya ürünlerinin değeri yılsonunda 25 milyar dolara ulaşacak

Kirmanşah ilindeki Irak sınırında yer alan Batı İslamabad ilçesinde düzenlenen petrokimya projesi temel atma töreninde konuşan Cihangiri, 'Petrokimya endüstrisi ülkenin ekonomik kalkınmasının en önemli itici güçlerinden biridir. ABD'nin başlattığı ekonomik savaşı sırasında, petrol ihracatının zor olduğu zamanlarda, ülkenin döviz ihtiyacını karşılayan petrokimya endüstrisiydi' dedi.

Amerikalıların petrol şah damarını keserlerse İran'ı yok edebileceklerini düşündüklerini kaydeden Cihangiri, 'Ancak Petrol Bakanlığı yetkililerinin çabaları ve cesareti Amerikalıları başarısız kıldı. Ayrıca yaptırımlar, petrol gelirlerinde 100 milyar dolar kaybetmemize neden oldu ve bu gerçekleşmeseydi halk için bu ekonomik koşulları yaratmazdı' ifadesini kullandı.

Petrokimya endüstrisinin ülkeye milyarlarca dolar sağlayabildiğini ve hammadde tedarik edilemediği için kapanan neredeyse hiçbir fabrikanın olmadığını dile getiren Cihangiri, 'Petrokimya endüstrisi ve ülkeye hizmet eden yöneticilere değer verilmeli ve takdir edilmelidir. Batı İslamabad Petrokimya Projesi ülkedeki en önemli petrokimya projelerinden biridir. 1979'da kürek ithal ederken, şimdi en karmaşık petrokimya endüstrilerini inşa edecek bilgiye sahibiz' diye belirtti.

Cihangiri, 'Batı Islamabad Petrokimya Projesi polipropilen üretimi için 545 milyon dolarlık yatırımla oluşturulacak ve inşaat ve ekipmanlarının tüm aşamaları yereldir' diye ekledi.

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