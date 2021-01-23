İran-Küba aşısı Nevruz'a kadar klinik denemenin 3. aşamasına gelecek

Bu aşının üç klinik deney aşamasının olduğuna değinen Necefi, 'Bu aşının klinik deneyinin birinci ve ikinci fazı, Küba'da gerçekleştirildi ve üçüncü faz İran ile Küba'da ortaklaşa gerçekleştirilecek. Bu nedenle şu anda 3. fazı yapmayı planlıyoruz' dedi.

Kovid 19 aşısının dünyada genç bir aşı olduğunu ve Pfizer aşısının bile yan etkilerinin bazı ülkelerde ciddi olduğuna değinen Necefi, 'Bunun nedeni kovid aşısının bir genç aşısı olması ve tüm ruhsatlarının acil bir durum olarak verilmesidir. Herhangi bir yan etki görsek de bunlar tamamen normaldir' diye konuştu.

İran aşısında ve özellikle klinik aşamaya giren ilk aşısında çok tehlikeli olmayan ve tamamen güvenli aşılardan biri olan öldürülmüş bir virüs kullanıldığını kaydeden Necefi, 'Şimdiye kadar iki İran aşısı birinci aşamaya girdi ve diğer aşı onaylanma sürecinde' ifadesini kullandı.

İran ile ortaklaşa üretilecek Küba aşısının Küba'da birinci ve ikinci aşamalardan geçtiğini ve belki 30 bin ila 40 bin kişinin bu fazda aşı yaptıracağını dile getiren Necefi, İran ve Küba'da eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin endişesi, ABD ve İngiltere'de yapılan ve ciddi yan etkileri olan aşılarla ilgilidir, ancak tüm aşılar bu iki ülke tarafından yapılmamaktadır' diye ekledi.

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