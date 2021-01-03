Yabancı bir ülke ile ortak aşının üçüncü aşaması Şubat ayında İran'da uygulanacak

Korona aşısını insanlara farklı yollardan sağladıklarını dile getiren Nemeki, 'İnsanları aşı ile ilgili çeşitli haberlerden kaçınmaya ve morallarerinin zarar görmemei için bu yalan haberelere kulak vermemeleri tavsiyesinde bulunuyorum' diye belirtti.

Nemeki, 'Aşı ile ilgili haberleri bu konuda hem tecrübe hem de uzmanlığa sahip bir kişi olarak Çin'in Wuhan kentinde virüsün ortaya çıktığına dair haberlerin duyuldığu ilk günden itibaren her zaman tüm konuları dürüstçe halkla gündeme getiren sağlık bakanından duyun diye defalarca dedim' ifadesini kullandı..

Aşılar söz konusu olduğunda, en güvenli aşıyı en güvenli yoldan sağlamak ve halkın kullanımına sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Nemeki, 'Bir süre önce, hassas gruplarda aşılara öncelik vermek için bir ekip görevlendirdik. Bu yapıldı ve bugün tam olarak kimden, hangi yaşta ve hangi grupta aşılamaya başlayacağımızı biliyoruz. Aşı olmak için ilk fırsatta mutlaka detayları insanlara duyuracağım ve kesinlikle yüksek riskli grupları aşı olmaya davet edeceğiz' diye belirtti.

Nemeki, 'Günde iki kez yabancı aşıyı takip ediyorum. Şimdiye kadar aşılanmış kişilerin en başarılı enjeksiyon yöntemine ve klinik denemelerine sahibiz. Serum antikor seviyeleri açısından da durumlarını takip edip halka raporluyoruz ve ilk aşamadan sonra ikinci klinik aşamaya geçeceğiz' diye ekledi.