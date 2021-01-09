Korona aşısının üretimi için İran ile Küba jeopolitik işbirliği yapacak

Washington merkezli düşünce kuruluşu başkanı Michael Shifter'ın konuşmasının bir bölümünü twitter hesabından yeniden yayınlayan Cihanpur, "Küba ve İran'ın COVID-19 aşısını geliştirmesi şaşırtıcı değil. Her iki hükümet de aşı üretimi ve erişimi için sınırlı fırsatlara sahip sert ABD yaptırımlarına maruz kaldı. Bu, jeopolitik ve pragmatik bir birliktir' ifadesini kullandı.

Cihanpur geçen hafta İRNA'ya yaptığı açıklamada, korona aşısının yabancı bir ülkeyle birlikte üretilmesi için çoktan adımlar atıldığını söylemişti.

İran'ın ülkede korona aşısı için insanlarda klinik bir deneme yürütmesinin koşulu, aşının ortak üretimi ve aşı üretim teknolojisinin İran'a aktarılmasıdır. Bazı yabancı şirketlerin bu konuda İran ile görüşmeleri oldu.

Halihazırda aşı üretimi alanında İran Pasteur Enstitüsü ile aşı üretimi alanında uzun yıllardır işbirliği yapan ve aynı platform ve işbirliği alanına dayanan en eski ve tanınmış Küba enstitülerinden sadece biri, aynı teknoloji ile iki kurum takip etti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Cuma günü televizyonda yaptığı bir konuşmada Amerikan aşısının alımını yasakladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish