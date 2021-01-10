10 Oca 2021 15:14
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Sağlık Bakanı: Küba korona aşısı İran ile ortak bir projedir

Sağlık Bakanı: Küba korona aşısı İran ile ortak bir projedir

Sari, İRNA- Sağlık Bakanı Said Nemeki, Küba korona aşısının klinik denemelerden geçen ve muhtemelen önümüzdeki ilkbaharda seri üretime geçecek olan İran Pasteur Enstitüsü ile ortak bir proje olduğunu söyledi.

Mazenderan Korona Genel Merkezi'nin düzenlediği toplantıda konuşan Nemeki, İran ve Küba'nın ortak aşısının İran'ın gelişimini ciddi şekilde sürdürdüğü üçüncü aşı olduğunu ifade etti.

Daha önce, bazı medya kuruluşları Küba'nın İran'daki Finley Aşı Enstitüsü (AFV) aşı denemesinin üçüncü aşamasını yürüttüğünü iddia etmişti.

İran'ın hepatit aşısının geliştirilmesinde Küba ile zaten işbirliği yaptığını ve korona aşısı için bu işbirliğinin İran Pasteur Enstitüsü aracılığıyla devam ettiğini kaydeden Nemeki, Küba'nın üretimde daha etkin bir yöntem kullanan ünlü bilim adamlarından birinin korona aşısı üretiminde İran işe işbirliği yapma kararı aldığını belirtti.

Bu aşının Küba'da şimdiye kadar 2 aşamalı klinik denemenin herhangi bir yan etki olmaksızın başarıyla gerçekleştirildiğini ve İran'da üçüncü aşamaya başlayacaklarını dile getiren Nemeki, 'Bu aşının önümüzdeki yılın ilkbaharında diğer İran aşılarında da seri üretime geçmesini umuyoruz' diye ekledi.

Daha önce, bazı medya kuruluşları Küba Finley Aşı Enstitüsü'nün İran'da test edeceği bir tür Kovid-19 aşısı geliştirdiğini yönünde haberler yayınlamıştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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