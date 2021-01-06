İran korona aşısının ikinci etabı gönüllülere enjekte edildi

İRNA'ya konuşan Hüseyni, aşının dört kişiye enjekte edildiğini belirterek, bir kişiye Pazartesi günü, üç kişiye de Salı günü aşı enjekte edildiğini ifade etti.

Enjeksiyondan sonra gönüllülerin tatmin edici sağlık koşullarında olduklarını dile getiren Hüseyni, yedi gönüllüye yapılan önceki enjeksiyonların sonucunun da önümüzdeki hafta açıklancağını söyledi.

Hüseyini, insan denemesinin ikinci aşamasında 56 gönüllüye İran yapımı korona aşısının enjekte edileceğini söyledi.

İranlı araştırmacılar tarafından üretilen ilk yerli korona aşısının klinik testlerinin ilk insan denemleri, 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari’nin katıldığı törenle gönüllüler üzerinde denendi.

İran aşısının ilk gönüllüleri İmam Humeyni'nin Talimatlarını Uygulama Kurumu Başkanı Muhammed Mubir’in kızı Tayyibe Muhbir ile bu kurumun yöneticilerinden biriydi.