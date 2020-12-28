ABD, komşu ülkeleri İran'a karşı güvensizlik üssü yaptı

Düzenlediği sanal haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatipzade, 'Komşu ve dost ülkelere Beyaz Saray rejiminin kural tanımazlığı karşısında görevlerini yerine getirmelerini defalarca söyledik, ancak BM Şartı uyarınca meşru savunmamızda hiçbir şüphemiz yok' dedi.

Ukrayna'nın kendisine uçak kazası raporu gelmediği yönündeki iddiasına değinen Hatipzade, 'Sivil Havacılık Kurumu teknil alanda sorumlu kurum olarak kendi sorumluluğunu ifa etmiş ve kendi raporunu video konferans yöntemiyle Ukrayna ile diğer ülkelere gönderdi. Çevrisi yapılmış rapor da tesmi olarak bugün veya yarın onlara sunulacak' diye belirtti.

Geçtiğimiz yıl Bağdat havaalanı yakınlarında korkakça ve füze saldırısında Trump'ın emriyle şehit düşen General Kasım Süleymani'nin şehit olmasının birinci yıl dönümüne atıfta bulunan Hatipzade, 'Bu suçun failleri ile azmettiricilerini adalete teslim etmeden durmayacağız. ABD hükümeti son güne kadar bu meselede hesap vermelidir' diye konuştu.

İran ile Çin arasında uzun vadeli stratejik işbirliği belgesinin son durumuna da işaret eden Hatipzade, 'Bu belge iki ülke arasında bir yol haritası ve stratejik bir belgedir ve onunla ilgili gerekli önlemler alınmaktadır' diye ekledi.

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