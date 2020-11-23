Galibaf: ABD’nin bağımsız ülkeler aleyhindeki ambargoları hezimete uğramış bir politikadır

Türkiye’in Tahran Büyükelçisi Derya Örs ile görüşen Galibaf, bu ambargoların ülkerin iç üretiminin temellerini güçlendirdiğini ve tehditleri fırsatlara çevirdiğini söyledi.

İran ve Türkiye’nin derin bağlarına değinen Galibaf, ‘’ Son yıllarda ABD’nin zalimce ambargoları ve tek taraflı politikalarına rağmen ülkenin iç üretiminin temelleri güçlenmiştir ve bunun sonuçlarını yakın gelecekte görülecektir. ‘’ dedi.

İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin azalma sebeplerinde birinin Korona olduğunu ifade eden Galibaf, bu meselenin sınır ve resmi ticarette sorunlar yarattığını ve yetkililerin alacağı tedbirlerle bu engellerin hızlı şekilde aşılabileceğini söyledi.

İki ülkenin mevcut fırsatları değerlendirmesi ve ekonomik ilişkilerle Korona ile mücadelede daha yakın işbirliği yapması gerektiğini ifade eden Galibaf, ‘’ Gelişmekte olan mevcut irtibatlar ve bölgedeki durum çoklu işbirliği için bir çok fırsat yaratmaktadır ve bunlardan iki milletin faydası için yararlanmalıyız. ‘’ dedi.

İki ülke Meclisleri arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu ifade eden Galibaf, ‘’ Komşu ülkeler özellikle Türkiye Parlamentosu ile ilişkilerin gelişmesi İslami Şura Meclisin önceliklerindendir ve Meclisler arası ilişkilerin gelişmesi bölgesel ve uluslararası konulara olumlu etkileri olur. ‘’ ifadesini kullandı.

Örs de iki ülke Meclislerinin önemine değinerek, Türkiye Parlamentosunun İslam Şura ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptığını söyledi.

Türkiye’nin de İran ve batılı ülkeler gibi Korona aşı faaliyetleri olduğunu ifade eden Örs, gelecek sene aşının üretilmesi ile ve durumun iyileşmesi ile iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesini temenni etti.

Tahran-Ankara ilişkilerinin tarihi ve gelişmekte olduğunu ifade eden Örs, ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesine ve bu yöndeki mevcut engellerin kalkmasına vurgu yaptı ve Galibaf’ı Türkiye’ye davet etti.

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2012