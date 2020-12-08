Zarif: İran'ın Batı ile ilgili temel sorunu onların müdahaleleridir

Twitter hesabından Arapça açıklama yapan Zarif, İran'ın Fars Körfezi'ndeki komşularına ve Batılılara hitaben, 'Bazı komşu ülkelerin Batı'dan İran'la müzakere sürecinin bir parçası olmayı istediği görünmektedir. Batı ile bölge konusunda pazarlık yapmayız. Asıl sorun, müdahaleleridir' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, 'Buna rağmen komşularımızla müzakere etmeye her zaman hazırız ve 1986 bölgesel güvenlik planı, 2016 bölgesel diyalog forumu ve 2019 Hürmüz Barış Planı gibi girişimler bunu gösteriyor' diye ekledi.