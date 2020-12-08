8 Ara 2020 15:14
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News Code: 84139896
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Zarif: İran'ın Batı ile ilgili temel sorunu onların müdahaleleridir

Zarif: İran'ın Batı ile ilgili temel sorunu onların müdahaleleridir

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Batı ile bölge hakkında pazarlık yapmayız. Asıl sorun onların müdahaleleridir' dedi.

Twitter hesabından Arapça açıklama yapan Zarif, İran'ın Fars Körfezi'ndeki komşularına ve Batılılara hitaben, 'Bazı komşu ülkelerin Batı'dan İran'la müzakere sürecinin bir parçası olmayı istediği görünmektedir. Batı ile bölge konusunda pazarlık yapmayız. Asıl sorun, müdahaleleridir' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, 'Buna rağmen komşularımızla müzakere etmeye her zaman hazırız ve 1986 bölgesel güvenlik planı, 2016 bölgesel diyalog forumu ve 2019 Hürmüz Barış Planı gibi girişimler bunu gösteriyor' diye ekledi.

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