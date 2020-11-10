Zarif: Yeni ABD yönetiminin uygulamaları ve davranışını bekliyoruz

Pakistan’a girişine IRNA’ya açıklamada bulunan Zarif, Nükleer Anlaşmanın gelecek durumunun ABD davranışına bağlı olduğunu belirtti.

Biden’in ABD seçimlerinde zaferine değinen Zarif, kişilerin önemli olduklarını fakat en önemli şeyin davranışlar olduğunu ve İran’ın ABD davranışlarını görmek istiyor.

Zarif, Pakistan ziyareti ile ilgili Pakistan ile İran arasında komşu ülke olarak özl ve sürekli istişareler olduğunu bu görüşmelerin korona’dan dolayı geciktiğini söyledi.

Zarif, Pakistan ziyaretinde ikili ilişkiler, sınır işbirliği, bölgesel ve uluslararası işbirliği konularını inceleyeceklerini söyledi.

İslam Dünyasının durumunun İslamaba ve Tahran ilişkilerinin ortak kaygısı olduğunu ifade ede Zarif, iki ülkenin de bazı İslam ülkelerinin Siyonist Rejimle ilişkilerini normalleşmesini hassasiyetle izlediklerini söyledi.

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