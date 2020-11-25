Ruhani: İran’ın iradesi Fars Körfezi ülkeleri ile kardeşçe ilişkiler yönündedir

Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamd Al-i Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde uluslararası alandaki gelişmeler sayesinde bazı bölge ülkelerinin düşmanca politikalarının yumuşaması ve bölge içinde anlaşmaya varılmasına şahit olunmasını temenni etti.

Ruhani, bölge içinde akılcılık, hikmet ve sadakate dayalı görüşmelerle zorbalık ve yabancı ülkelere dayanma politikasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, ‘’ Maalesef Siyonist rejimin ayağının bölgeye açılması bölgede istikrarsızlığa sebep olacaktır ve bizim bazı komşularımızın kendi güvenliklerini cani siyonist rejime bağlamaları hayret verici bir olaydır zira siyonist rejim tüm bölge ve İslam ülkelerinin düşmanıdır. ‘’ dedi.

Ruhani bölge ülkelerinin komşu ve kardeş olarak sorunlarını çözebileceklerini ifade ederek, gelecek aylarda bölgede bölge ülkelerinin bir birinin yardımı ile daha iyi şartlara şahit olunacağından emin olduğunu söyledi.

Tahran-Duha ilişkilerinin özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesini isteyen Ruhani, iki ülke arasındaki anlaşmaların hızlı şekilde uygulanmasının iki millet ve bölgenin yararına olacağını söyledi.

Katar Emiri de iki ülke ilişkilerinin stratejik ve gelişmekte olduğunu belirterek, ülkesinin anlaşmaların uygulanması için tüm çabasını harcayacağını söyledi.

Bölgesel konulara işaret eden Şeyh Tamim, ‘’ Bize göre İran ve Fars Körfezi ülkeleri işbirliği bölge sularının güveliği dahil tüm alanlarda gelişmeli ve bölgenin güvenliğinin temini için her hangi bir anlaşmada İran anlaşmanın bir tarafı olmalıdır. ‘’ dedi.

Şeyh Tamim, uluslararası gelişmelere işaretle İran ve Fars Körfezi arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasını temenni etti.

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2012