İran kısırlık tedavisinde kullanılan ekipman üreten 6 ülke arasında

Kısırlık tedavi merkezlerinin ihtiyaç duyduğu ekipman ve tüketim malzemeleri üreten bu şirket, teşhis kitleri, kültür ortamı, büyüme ortamları ve sperm, yumurta ve embriyoların erimesi ve donma ortamlarında kullanılan malzemeleri üretecektir.

Kısırlık tedavi merkezlerinde kullanılan sperm enjeksiyon iğneleri, yumurta ve embriyo koruma iğneleri, embriyo örnekleme iğneleri dahil olmak üzere 30 adet kesinleşmiş anahtar ürünün ortaya çıkarılmasıyla, bilgi temelli bu şirketin uzman ekiplerinin 7 yıllık çabasının sonucu olan bu başarı , fetal saman dondurucular ve embriyo dondurma kiti ve goblin yumurtası, sperm kromatin olgunlaşma test kiti, vb. ürünler, lgili piyasaya sürüldü.

Kısırlık tedavi merkezlerinde kullanılan ekipman ve tüketim malzemeleri çoğunlukla ithal edilmekte ve tedavi maliyetlerinin %50'den fazlasına denk gelmektedir. Bu ürünler sayesinde İran, bu ekipmanları üreten 6 ülkeden biri oldu.

Bu malzemelerin üretim teknnolojisinin yerelleştirilmesi, dışa bağımlılığı azaltmanın ve döviz tasarrufu sağlamanın yanı sıra, bölgedeki ülkelere ve İran'ın komşularına ihraç etme imkanına sahiptir.

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