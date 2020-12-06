9. Uluslararası Temel ve Klinik Sinirbilim Kongresi düzenlenecek

9. Uluslararası Temel ve Klinik Sinirbilim Kongresi Başkanı Dr.Muhammed Taki Cağatayi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu Kongre, tıp alanındaki ilerlemeyi tanıma ve aralarında bilgi transferini kolaylaştırmak için tüm sinirbilimcileri, temel ve klinik uzmanları, doktora öğrencilerini ve yüksek lisans öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yıl koronavirüs salgını tüm sektörleri etkiledi ve bu kongreyi bizzat yapamayız ancak bu olayın kongrenin hedefleri üzerinde büyük bir etkisi olmadı' dedi.

Bu kongre 9-11 Aralık tarihleri ​​arasında sanal olarak ve aynı anda iki salonda yapılacağını ifade eden Cağatayi, 'Tüm ana ve davetli konuşmacılar, ulusal ve uluslararası olacak ve kongrede makalelerini uzaktan sunacaktır'diye belirtti. 25 önemli ulusal ve uluslararası konuşmacının katılacağı bu kongre, İran Sinirbilim Derneği, İran Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Kirman Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir' diye belirtti.

Cağatayi, 'Bu etkinlik, ilgili alanlardaki, temel, klinik, mühendislik, beşeri bilimler, sanat ve disiplinler arası alanlardaki sinirbilimcilerin en büyük buluşmasıdır.Nörobilim alanında yeni teknolojileri ve uluslararası projeleri tanıtmak, bu kongrenin hedeflerinden biridir' diye ekledi.