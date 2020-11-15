İran nano tekstil ürünleri, dünya pazarlarına ihraç ediliyor

Nanoteknoloji Geliştirme Özel Kurulu Genel Müdürü Mahmud Zarrabi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Korona salgınına ve iş dünyasındaki zorluklara rağmen bu ihracatı başardık ve önümüzdeki yıl ihracat durumunu iyileştirme planları yapıyoruz. Koronadan zarar gördük, ancak birçok rakipten daha iyi performans gösterdik' dedi.

Şirketin başarısının nedeni olarak önceki yılların stratejilerini gösteren Zarrabi, 'Son iki yılda çevrim içi satışlara yatırım yaptık ve bu stratejinin benimsenmesi koronaya rağmen satışlarımızı sürdürmemize yardımcı oldu. Korona, pazarı gölgede bırakmaya devam edecek ve bu koşullara uyum sağlamayan tüm işletmeler, devre dışı kalacak' diye konuştu.

Piyasa koşullarındaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verebildiklerini ifade eden Zarrabi, 'Bu, koronalı koşullarda işin istikrar kazanmasına yardımcı oldu. Görünüşe göre ekonomi artık petrole bağımlı değil ve ülkedeki petrol dışı ekonomiyi geliştirmek için planlar yapıldı' diye belirti.

Bu planların doların yükselen değeriyle birlikte tekstil ihracatının çekiciliğini artırdığını dile getiren Zarrabi, 'Bu da bizi ihracata daha fazla enerji harcamaya motive etti. Tekstil ihracatı ihtimali olumlu görünüyor ve çeşitli ülkelere ihracat yapmayı planlıyoruz' açıklamasına yer verdi.

Zarrabi, "Önümüzdeki yıllarda müşteriler nano ürünlere daha fazla ilgi gösterecek ve bu ürünler pazardan daha fazla pay elde edecek. Müşteriler nano ürünlerin performansından memnunlar ve genellikle bu ürünleri kullandıktan sonra onlara sadık kalıyorlar. Şu anda, yabancı müşteriler de nano ürünlere özel önem veriyor ve nano ürün siparişleri artıyor. Bu bilgi tabanlı şirket, gümüş nanopartikül teknolojisi kullanarak antimikrobiyal ve koku önleyici özelliklere sahip çoraplar üreten İran'daki ilk antibakteriyel çorap üreticilerinden biridir. Nano iç giyim ve eldivenler de bu şirket tarafından üretilen diğer ürünlerdir' diye ekledi.

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