İranlı araştırmacılar safran etkin maddesi kullanarak antikanser nano ürün elde etti

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, araştırma projesinin uygulayıcısı Mehdi Caferi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu projenin hedefinin katma değer oluşturmak olduğuna işaret ederek, 'Bu proje kapsamında safran etkin maddesi kulanılarak, nano versiyonlu antikanser ilaç üretildi' dedi.

Bu projenin Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkalığı'nın desteği ile hayata geçtiğine değinen Caferi, 'Ülkemizin dünyanın en büyük safran üretici olması kapasitesi dikkate alınarak, bu araştırmanın sonucu, bu ürünü yerel sanayi ve ekonomimize katkı sağlayacağı görüşündeyiz' diye konuştu.

Caferi açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

'Bu projede safran, sağlık ve gıda sanayiinde kullanılabilir bir maddeye dönüştü. Ardından bitkiyi teknoloji ile birleştirerek ham ürün satmanın önüne geçilmeye çalışıldı.

Bu teknoloji çerçevesinde vücudun itiyaç duyduğu ilaç bileşenleri ile biyoaktifler, nano ve mikro ölçeğinde yer alarak ortamın verdiği uygunsuz koşullardan korunur. Şu anda projenin ticarileştirilmesi aşamasındayız.'

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