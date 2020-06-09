İran yapımı nano ürünlerine 49 ülke ev sahipliği yaptı

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında dünya çapındaki 65 milyar dolarlık nano teknoloji piyasasındaki İran'ın payı binde beş olarak gerçekleşti. Bilgi temelli şirketlerin büyümesi ile önümüzdeki 20 yıl içinde ülkenin ekonomisinin yüzde 30'u ileri teknolojili ve bilgi temelli şirketlere dayalı olabilir. Nano teknoloji de bu alanın başat unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Çeşitli alanları kapsayan nano bilimine İran şirketlerinin dahil olması sonucu, bu sektörün küresel piyasasında İran şirketleri kendi paylarını alabilir. Öyle ki 2025 yılına kadar küresel nano teknoloji piyasasının yüzde 2'si İran'a ait olabilir ve bu konuda İran güçlü bir ekonomi ve performans sağlayabilir.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı Nano Teknoloji Geliştirme Kurulu Sekreteri Said Serkar2a göre, İran'ın serveti, inovatif insan kaynaklarıdır ve bu sayede bilgi temelli ekonomi de güçlenebilir. İran bu insan gücü ile nicelik ve nitelik bakımında nano teknoloji sektöründe Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünya sıralamasında dördüncü basamakta yer alarak bütün Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır. Ayrıca İran dünya nano sektöründe kendi payını artırmak adına ihracatını geliştirmek zorundadır.