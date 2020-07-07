Üç boyutlu çimento yazıcıları için İranlı araştırmacılar yeni yöntemler geliştirdi

Yeni teknik, Tahran Bilim ve Sanayi üniversitesi ve Amerika ile Avusturalya’dan bazı üniversitelerin işbirliği ile geliştirilmiştir.

Bu yönde yapılan araştırma sonuçları Amerika’nın Kimya Derneğinin ACS Nano dergisinde yayınlanmaktadır. Bu araştırma sonuçları ile üç boyutlu yazıcılar hususunda yeni yöntemler geliştirmeye sebep olması beklenmektedir.

Bu çalışma Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığı tarafından desteklenmektedir.

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2012