7 Tem 2020 19:01
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News Code: 83847943
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Üç boyutlu çimento yazıcıları için İranlı araştırmacılar yeni yöntemler geliştirdi

Üç boyutlu çimento yazıcıları için İranlı araştırmacılar yeni yöntemler geliştirdi

Tahran, IRNA- Tahran, Bilim ve Sanayi Üniversitesi, yeni bir teknikle üç boyutlu çimento yazıcıları için kullanım alanını geliştirdiler.

Yeni teknik, Tahran Bilim ve Sanayi üniversitesi ve Amerika ile Avusturalya’dan bazı üniversitelerin işbirliği ile geliştirilmiştir.

Bu yönde yapılan araştırma sonuçları Amerika’nın Kimya Derneğinin ACS Nano dergisinde yayınlanmaktadır. Bu araştırma sonuçları ile üç boyutlu yazıcılar hususunda yeni yöntemler geliştirmeye sebep olması beklenmektedir.

Bu çalışma Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığı tarafından desteklenmektedir.

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