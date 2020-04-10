Cumhurbaşkanı Ruhani korona ile mücadele ile ilgili ilaç ve teçhizatın üretimi konusunda ülkelerin deneyimlerini paylaşmasına vurgu yaptı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani bu görüşmede yaptığı açıklamada, korona ile mücadelede çok önemli rol oynayan bilgi tabanlı şirketlerin çalışmalarını överek, Settari'ye korona ile mücadele için gereken ilaç ve ekipmanın üretimi ve yapımı konusunda diğer ülkelerle yeni eylemler ve tecrübelerin paylaşılması konusunda gereken işlemleri yapma talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Settari de Cumhurbaşkanı Ruhani'ye yapılan eylemler ve bilgi tabanlı şirketlerin kazanım ve başarıları ile ilgili bir rapor sundu.