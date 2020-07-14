14 Tem 2020 11:50
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İran'da beyin tümörü ilerlemesini kontrol eden cihaz üretildi

İran'da beyin tümörü ilerlemesini kontrol eden cihaz üretildi

Tahran, İRNA- İran'ın Şerif Teknik ve Tahran üniversiteleri ile Üniversite Cihadı Mutemed Kanser Araştırma Merkezi gibi önde gelen bilim merkezlerinde çalışan bilim adamlarından oluşan bir grup, beyin tümörünün ilerlemesini kontrol eden cihaz üretmeyi başardı.

Bu cihazın teknolojisi daha önce sadece İsrail'de varken, İranlı bilim adamları ilk defa bu cihazı üreten teknolojiyi elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, projenin uygulayıcısı Alirıza Mecid Ensari konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Beyin tümörünün ilerlemesini kontrol eden cihaz, yıllarca yaptığımız araştırma ve çalışmalarımızın sonucudur. Bu cihaz beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Teknolojisi bundan önce sadece İsrailli bir şirkete aitti' dedi.

Cihazı yeniden tasarladıklarını ve laboratuvar örneğini de başarı ile yaptıklarını kaydeden Mecid Ensari, beyin tümörlerinin tedavisinin büyük sorunlara yol açtğını ve bu tür tümörler için ameliyatın kolaylıkla yapılamadığını, ayrıca beyine ilaç vermenin de zor bir iş olduğunu belirtti.

Bu cihazın sayesinde beyinde zayıf bir elektrik yörüngenin oluştuğunu ve bu yörüngenin hızlıca çoğalmakta olan tümör hücrelerininin üretim sürecini durduğunu dile getiren Mecid Ensari, böylece hücre çoğalmanın durdurularak hücrenin yol olduğunu söyledi.

Cihazın hastanın MRI ve tomografi bilgilerini kullanarak tümörün boyutlarını ve yerleştiğini bölgeyi net olarak belirlediğini ifade eden Mecid Ensari, 'Bu cihaz yabancı örneğine göre farklıdır. Yabancı örneğinde hastanın başının tüylerinde oluşan kaşıntıları ülkemizdeki araştırmacılar, nanoteknoloji kullanarak ortadan kaldırmayı başardı' diye ekledi.

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