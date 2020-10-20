İran antibakteriyel çoraplarının İngiltere'ye ihracatı

Çorap İmalat Şirketinin Genel Müdürü Şirketin faaliyetleri hakkında 'Bu ürün, geçtiğimiz yıllarda İtalya, Rusya, Ukrayna ve Türkmenistan'a ihraç edildi ve bu yıl korona hastalığı ve ihracat kısıtlamalarına rağmen iki aşamada yaklaşık sekiz bin çift çorap Nano, İngiltere'ye ihraç edildi'dedi.

Ferhadi,Güncel makinelerin ve kaliteli ipliklerin kullanılmasından kaynaklanan yüksek çorap kalitesi, şirketin ihracat başarısının sebebidir.korona virüsü salgını ve firmaların satışlarındaki düşüşe rağmen bu firmanın faaliyeti geçen yıla denk gemekte ve geçen yıl üretimimizi neredeyse devam ettirebildik.

Çorap İmalat Şirketinin Genel Müdürü,'Şu anda günde yaklaşık 36 bin çift çorap üretilmekte ve pazarlanmaktaddır'dedi.

Ferhadi,Şirket, anti-alerji, mantar önleyici, anti-bakteriyel ve koku önleyici özelliklere sahip nano çoraplar üretmek için nanoparçacık içeren iplikler kullanıyorAntibakteriyel özellikli nano çorap üretiminin yanı sıra iç giyim ve erkek iç giyim alanında ürünlerini genişletmiştir'diye belirtti.