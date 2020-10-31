İran'da nanoteknolojinin katkısıyla darbeye dayanıklı pet şişe üretildi

Nanoteknolojiyi Geliştirme Özel Kurulu'nun haberine göre, plastik pet şişelerde en yaygın olan sorunlardan biri olan kırılma ve çatlama sorununu çözebilen bu şirket, nano teknolojiyi kullanarak ilk polipropilen pet şişe üretip piyasada satışa sunmayı başardı.

Şirketten bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, 'Bu nano madde, pet şişelerin direncini ve dayanıklılığını artırdı. Yapılan onlarca test sonucu elverişliliği kanıtlanan bu şişeler, aylık 900 bin adet üretimle piyasada yerini almıştır' ifadesi kullanıldı.

Nano artırıcılar, plastiğin son özelliklerinin geliştirilmesinden en etkin yöntemlerden biridir. Polimer ürünlerinden en büyük sorunlardan biri, boru, profil ve panel gibi nihai parçalarda yaşanan kırılma sıkıntısıdır.

Şirketin ürettiği ürünler, boru, kapı ve pencere profilleri ve UPVC'lerde direnç ve dayanıklılığı artırrak ürürünün kalıcılığına katkı sağlıyor.

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