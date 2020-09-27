Doğu Azerbaycan'dan 98 ülkeye 2 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleşti

İRNA'ya konuşan Eminzade, Doğu Azerbaycan yurt dışına yapılan ihracat kalemlerinin başlıca halı ve el sanatları, çikolata ve konfeksyon, cam ve cam ürünleri, demir çelik, plastik ürünleri, maden ve taş ürünleri, kuru yemiş, petrokimya ürünleri, makine ve teçhizt ile deri ve ayakkabı gibi ürünler olduğunu söyledi.

Eminzade, 'İlden en çok Türkiye, Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Ermenistan, Afganistan, Pakistan, Bulgaristan, Çin ve İtalya'ya ihracat yapılmaktadır' diye ekledi.

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