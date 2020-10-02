Bu senenin ilk 6 ayında küçük sanayi ihracatı yüze 16 arttı

Musahib, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu şirketlerin ilk 6 aylık ihracatının bir milyar 740 milyon dolar olduğunu, bu rakamın geçen sene bir milyar 490 milyon dolar olduğunu ve bir önceki yıla göre yüzde 16.77 arttığını söyledi.

Bu artışın koronalı dönem ve sınırların kapalı olması durumunda yaşandığını ifade eden Musahib, bu dönem içinde bu firmalardan Pakistan’a bir milyar dolar, Irak’a 364 milyon, Afganistan’a 83, BAE’ye 50, Türkiye’ye 36, Azerbaycan Cumhuriyetine 26, Ermenistan’a 25 ve Hindistan’a 20 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Musahib, ihracatın genelde gıda, çelik ve demir kaplar, plastik kaplar, kimyasal maddelerden oluştuğunu söyledi.

Musahib, ihracat yapan firmaların 430 firma olduğunu söyledi.

Musahib, bu dönem içinde Horasan Rezevi’den 343.9 milyon dolar, Tahran’dan 133.7 milyon dolar, Doğu Azerbaycan’dan 123.2 milyon dolar, Fars ilinden 88.7 milyon dolar ve Yezd’den 83.7 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini söyledi.

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2012