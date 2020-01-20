Geçen sene 1.4 milyar dolay plastik ürünler ihraç edildi

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mohammad Sadegh Niyareki yaptığı açıklamada, plastik ürünlerin ihracatının genel olarak komşu ülkelerine yapıldığını belirterek, İran petrokimya sanayinin yakın bir şekilde lastik ve plastik, ilaç, tekstil, mobilya, otomotiv, gıda, ambalaj, inşaat ve enerji sektörleri ile irtibatlı olduğunu belirtti.

Yılda İran’da 50 milyon ton petrokimya ürününün üretildiğini ifade eden Niyareki, bu miktardan 12 milyar dolarlık işlenmiş ürün ihraç edildiğini fakat tüm petrokimya ürünlerinin işlenmesi durumunda bu rakamın birkaç kat artacağını söyledi.

Niyareki, İran’ın 2019 yılında inovasyon dalında 129 ülke arasında 61. Sırada yer aldığını fakat Güney ve Merkez Asya ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını söyledi.

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2012