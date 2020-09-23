23 Eyl 2020 11:50
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İran'da yerli diş yapıştırıcısı teknolojisi gelişti

İran'da yerli diş yapıştırıcısı teknolojisi gelişti

Tahran, İRNA- Bir İran nanoteknoloji şirketi, diş yapıştırıcısı üretim teknolojisini geliştirerek, bu ürünün ülke içinde üretilmesi için zemin hazırladı.

Bu yapıştırıcı, dişçilikte yapıştırcının güçlenmesine sebep olan nano parçacıklar barındırmaktadır.

Nanoteknoloji Geliştirme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, bir teknolohi firmasının genel müdürü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Biz diş yapıştırıcıların çeşitli bölümleri üzerinde çalışarak bu alanda birçok kazanıma imza attık. Bu ürünlerden biri, içinde nano parçacıkların kullanıldığı nanokompozitli diş yapıştırıcısıdır' dedi.

Diş yapıştırıcısı, dişin sağlamlığı ve istikrarını artırarak, diş kronunun işlevinin artmasına katkı sağlar.

Şirketin genel müdürü, gerekli ruhsatların alınması sonrası 5 ay içinde bu ürünü piyasaya sürmeyi hedeflediklerini kaydederek, üretim için bütün süreçlerin yapıldığını dile getirdi.

Bu ürünün içinde nano parçacıkların bulunduğu için fiyatlarının normalinkilerden daha olduğu, ancak işlev açısından çok iyi olduğu açıklandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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