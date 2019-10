İran ve Türkiye, sağlık turizminde iş birliği yaparak Batı'dan öne geçmeliler

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen 4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi'ne katılan Uzdent Hastanesi Hallkla İlişkiler MüdürüAnadolu Sağlık Turizmi Derneği Başkan Vekili Ergün Sezer ile yaptığımız röportajın içeriği şu şekildedir:

Yabanci turistler için İran’ın turizm cazibelerini ve sağlık sektörü kapasitelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle kardeş ve dost ülke İran'da böyle bir organizasyona katıldığımız için çok teşekkür ederiz. Hepimizi son derece mutlu ve memnun etti. Sağlık turizmi biliyorsunuz dünya genelinde çok önemli ve büyük bir sektör olarak geçiyor. Savunma sanayi ve ilaç sanayi kadar güçlü. Bu kadar güçlü bir sektörde islam dünyasının büyük aktörleri olan İran ve Türkiyeyi birlikte hareket etmesi gerekir ve bu anlamda İran ve Türkiye karşılıklı partner olmak şartı ile çok güzel işler yapabileceğine başarabileceğine kesinlikle inanıyorum. Rakip değil birlikte hareket edecek. Çünkü İran'a kendisine has özellikleri var, Türkiye'nin kendisine has özellikleri var. Bu iki özelliklri biz birlikte harmanlayarak dünya piyasasina pazarlayabiliriz birbirimizi yardımcı olabiliriz.

Türk vatandaşlarının İran'a gelme sebebi nedir?

Öncelikle şunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Yabancıların İran'a yapmış oldukları ambargolari hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. İran bizim kardeşimiz ve komşumuzdur. Dolayısıyla Amerika ve batıyı bu anlamda kesinlikle protesto ediyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz yapmış olduklarını doyasıyla İran'a gelirken biz komşumuza kardeşimize gidiyor gibi geldik. Hiç bir sıkıntı çekmedik hiç bir problem çekmedik. Burada çok güzel bir misafir perverlikle karşılandık. Harika bir ortam. İnsanlar güler yüzlü, ilgili, alakalı. İyi ki gelmişim diyordum ve gittikten sonra da bunu ülkeme çok ısrarla çizeceğim. Biz çok ulusal organizasyonlara katılıyoruz ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. İran'ın son derece güvenebilir bir ülke olduğunu hiç bir probleminin olmadığını ve İran’dan bir çok konuda çok başarılı operasyonlar yapıldığını biliyoruz ve kesinlikle batılıların ambargosuna çanak tutmasına yanında yer almasınlar diyoruz.

Yabanci güçlerin İran’a karşı uyguladıkları yaptırımların sizin ülke vatandaşları dahil turistlerin İran’ı ziyaret etmesini azaltmış mıdır?

Onunla ilgili net bir veri elimde olmayabilir. Ama bununla birlikte bütün organizasyonla gerekse sağlık turizim, turizim sektöründe farklı çalışmalar İran turist sayısını arttıracaktır. Yani biz özellikle güney doğu ve Doğu Anadoluda Erzurum'da van'da Trabzon'daki hatta zaman zaman Kayseri'de de İranlı turistleri görürüz. Dolayısıyla o turistlerin İran’dan Türkiye'ye gelmesi gerekiyor ama bu konuda sizin çok çalışmalar yapmanıza gerektiğini inanıyorum. Yani İran turizim Bakanlığı ve İran Devrim hükümeti Türkiye’de bununla ilgili olarak çok çalışmalar yapmaları gerekiyor. Biz hem devlet olarak hem sivil toplum olarak buna açık olduğumuzu belirtmek isterim.

Son günlerde İran, Erbain yürüyüşlerine katılmak isteyen Türkiye ve Azerbaycan vatadaşlarının ev sahipliği yapmaktadır. İran bunlara nasıl ev sahipliği yapıyor?

Benim tahmin ettiğim kadarıyla İran'ın bu anlamda ev sahipliğinin iyi olması misafir Perver olması ve Türkiye'den gelen özellikle insanlar İran üzerineden gitmeleri kendileri açısından avantaj olması.İran’ın bir takım yerleri ziyaret edilmesi gerekli. Biz de mesela İmam humeyninin kabrini ziyaret ettik gelmişken. Yani hiç olmazsa bu anlamda ziyaret edebilecekleri İran’da güvenli bir şekilde yol güzergahı çizilerek erbeyin yürüyüşlerine çikabileceklerini düşünerek bir tercih yaptıklarını düşünüyorum.

Sağlık turizm uzmanı olarak vatandaşlarınız İran’ı gezmelerinin en önemli kolaylık ve avantajlar nelerdir?

Bize göre İran'ın avantajları çok fazla. Ekonomik olması yani fiyatları çok uygun olması bir çok ürünü ambargo sebebiyle kendinizi tarafından üretiliyor olması bunlar avantajdır. Bu avantajlari değerlendirmek gerekiyor. İran bu anlamda güzel bir ortam. Olmamız nedeni de bu tür açılması ve bu tür çalışmalar daha fazla yapılması gerekiyor. Biz bu konuda sağlık sektörü ile ilgili olarak gerek turizim alanında gerek sağlık alanında gerekirse sağlık ile ilgili diğer üretilen malzemeler konusunda İran’ı kesinlikle destekliyoruz,yanında duruyoruz. Hatta bana gelirken insanlar şunu söylediler dediler ki İran’da biz dişçiyiz yani diş hastanelerimiz var. Diş implantlarimiz çok ucuz. Bazı malzemeler çok ucuz. Çok uygun fiyatlar. Mutlaka görüşmeler yap. Mesele tüp bebek konusunda, estetik konusunda ve diğer konularda görüşmeler ya. Türkiye'ye davet etti. İnşallah görüşmeler yapacağız.

Bu sektörde sorun ve engelller nelerdir?

Her ülkenin kendine has problemleri var. İran'ın kendine has problemleri var. Türkiye'nin kendine has problemleri var. Mesele bu problemleri çözebilmek. Zaten bu tür uluslararası organizasyonlar da bunun için yapılıyor. Biraz önce de ifade ettim. Sağlık turizimi çok siddi bir pazar. Savunma sanayi kadar ilaç sanayi kadar çok kuvvetli ve bunu batı ellerinde tutuyor. Batı artık bitmiş durumdadır. Özellik sağlık alanında çünkü ciddi anlamda bitmiş durumda. Niye diyeceksiniz, teknolojiyi üretiyorlar ama onu kullanmıyorular. Çok uzun bekleme süreleri çok aşırı maliyetler. Operasyonlardaki başarısızlıklari yada hekimlerin bazen bir çok operasyonda yeteri kadar maharetleri olmayışı maalesef batıda özellikle Amerika'da çok ciddi anlamda sıkıntılar ve problemler olușuldu. Hastalar da yeni pazarlar arayış içerisindeler. Dolayısıyla bunun önünü açılması lazım hem Türkiye'de hem İran’da. Yani hastaların ülkelerin geliși gidişi özellikle tedavi süreçlerinde sonraki aşamalar bunların hepsi çok önemli. Sıkıntısız, problemsiz, mükemmel bir şekilde çözüldüğünde reklamının yapılması gerekiyor. İran'ın da Türkiye'nin de ayrı ayrı gerek. Birlikte dünyanın her tarafında bu alanda reklam çalışmaları yapmaları gerekiyor. İran’a ambargo uyguluyorlar ama Türkiye'yi de riskli ülkeler kategorisinde değerlendiriyorlar. İşte Türkiye’ye gitmeyin diyorlar İran'a gitmeyin diyorlar niye? diğer her sektörde olduğu gibi sağlık sektörde de bütün hastayı kendilerine kapmak için. Kapitalizm mantıkla düşünüyor batı ama başarılı olacaklarını inanmıyorum

İran ve Türkiye arasında turist sayısının artması için ne gibi önlem ve işlem yapılabilir?

Bununla ilgili olarak yine hükumete çok büyük görevler düşüyor. Yani İran hükümetine Türkiye hükümetine ciddi anlamda görevler düşüyor. İranlılar rahat bir şekilde Türkiye'ye gelebileceklerine gelebileceğine ve bir çok yerde rahatlikla her türlü ihtiyaçlarına eğlenme alışveriş sağlık ihtiacini, yemek içmek ihtiacini bunları karşılaya biliyor. Artık bu konuda da sivil örgütleri yani bizleri çok ciddi anlamda görevler düşüyor. Burada da şu yapılabilir sivil toplum örgütleri mümkün olduğu kadar daha büyük organizasyonlar yama gerekiyor özellikle sağlık turizim konusunda sadece sağlık ile alakalı değil diger turizim konularda da İran’da çok verimli çok mükemmel bir ortam olduğunu da görürüz. Hakeza Türkiye'yi de aynı şekilde. Dolayısıyla bunu karşılıklı gerçekleştirebiliriz. Reklam çalışmaları olabilir. Konferanslar seminerler olabilir. Sıvı toplum örgütleri alanda hükümetleri zorlanması gerekiyor. Biz Türkleri siz de İranlıları zorlayacağiz ki bu kararlar alınacak. Vizelerin daha kolay,vizede zaten sıkıntımız yok da bununla ilgili sorunlar nasıl giderebilecek ulaşım konusunda hava yolu olabilir, kara yolu olabilir, tren yolu olabilir. Daha ucuz hale getirilebilir. Özel indirimler yapılabilir. biz Özel kampanyalar yapılabilir. Bunların hepsini açacağiz.

