Her 7 dakikada bir İran vatandaşı Alzheimer hastalığına yakalanmakta

IRNA’ya açıklamada bulunan Salihi, şu an İran’a 750 bin kişinin Alzheimer hastası bulunduğunu ve yaşlı nüfusun artması ile bu rakamın da arttığını söyledi.

Bu hastalığın kişilerin psikolojisine verdiği tahribatın yanında sağlık sistemine de büyük yükleri buluduğunu ifade eden Salihi, halkın bu hastalıkla ilgili fazla bilgisi olmadığını, ilk aşamalarda teşhis konulması durumunda hastaların hayat standardının artma imkanı olduğunu söyledi.

Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şekilnde gelişen tıbbi durum Alzheimer hastalığı olarak adlandırılır. Nörolojik bir hastalık olan Alzheimer aynı zamanda en yaygın görülen demans türüdür. Hastalığın bulunduğu kişilerde beyinde beta amiloid plaklarının görülmesi söz konusudur. Başlangıç evresinde yalnızca basit unutkanlıklarla kendini belli eden hastalık, zaman geçtikçe hastanın yakın geçmişte yaşadığı olayları unutmasına ve aile fertleri ile yakın çevresini tanıyamamasına kadar ilerleyebilir. Hastalığın daha ileri evrelerinde ise hastalar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanarak bakıma muhtaç duruma gelir.

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2012