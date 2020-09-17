17 Eyl 2020 15:45
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News Code: 84043526
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Ruhani: 10 bin yeni hastane yatak açılışı yapılacak

Ruhani: 10 bin yeni hastane yatak açılışı yapılacak

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tüm ekonomik sıkıntılar ve baskılara rağmen bu sene sağlık alanında gelişmeler sağlandığını belirterek, gelecek aylarda 10 bin yeni hastane yatak kapasitesinin artacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve İran Kızılay Kurumunun büyük ve milli projelerinin açılış töreninde konuşan Ruhani, ülke genelinde her sene ortalama 1400 projenin açılışının yapıldığını fakat baskılar ve ambargolara rağmen bu rakamın iyi durumda olduğunu söyledi.

Kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde sağlık ve hastanelerin açılışı ve yenilenmesi faaliyetlerinin onur verici olduğunu ifade eden Ruhani, son 7 yılda bu konuda çok ciddi faaliyetler yapıldığını söyledi.

Korona ile mücadeleye değinen Ruhani, bu konuda sağlık personelinin 24 saatlik çabalarının yanında ilaç ve aşı konusunda da faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

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