Ruhani: 10 bin yeni hastane yatak açılışı yapılacak

Sağlık Bakanlığı ve İran Kızılay Kurumunun büyük ve milli projelerinin açılış töreninde konuşan Ruhani, ülke genelinde her sene ortalama 1400 projenin açılışının yapıldığını fakat baskılar ve ambargolara rağmen bu rakamın iyi durumda olduğunu söyledi.

Kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde sağlık ve hastanelerin açılışı ve yenilenmesi faaliyetlerinin onur verici olduğunu ifade eden Ruhani, son 7 yılda bu konuda çok ciddi faaliyetler yapıldığını söyledi.

Korona ile mücadeleye değinen Ruhani, bu konuda sağlık personelinin 24 saatlik çabalarının yanında ilaç ve aşı konusunda da faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012